Під час виїзного засідання в Чернігівській області уряд затвердив передачу низки майнових комплексів у комунальну власність громад. Як підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вони будуть використані для облаштування амбулаторій.

«Реформа децентралізації дає свої плоди: все більше громад стають самодостатніми й багатшими, і вони постійно покращують свій життєвий простір та сервіси. Передача майна в комунальну власність громад Чернігівщини допоможе їм покращити якість надання медичних послуг», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр також відзначив, що уряд зацікавлений у розбудові потужних регіонів по всій країні. Для цього була затверджена Державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року.

«Це один з основоположних документів і дороговказів до реалізації нашої мети. Сьогодні ми затверджуємо План заходів на два роки, який фіксує чіткі завдання та заходи на шляху реалізації відповідної стратегії», — сказав Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, План включає понад 200 заходів у різних напрямках.

«Йдеться, наприклад, про такі важливі ініціативи як удосконалення правових умов розвитку сільського туризму, розробку онлайн-платформи моніторингу та оцінки розвитку регіонів та громад, зростання доступності меддопомоги з застосуванням телемедицини тощо», — зауважив Прем’єр-міністр.