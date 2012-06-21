Активізація залучення інвестицій в економіку України є одним із найважливіших питань. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-заходу «Інвестиційний клімат в постпандемічній Україні» 22 червня.

Прем’єр-міністр зауважив, що уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року, з яких 40 % – масштабні проєкти у галузі інфраструктури і транспорту.

«Наразі у галузі транспорту здійснюється реалізація в Україні 17 спільних з міжнародними фінансовими організаціями проєктів, спрямованих на підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку, підвищення безпеки та комфорту автомобільних доріг, розбудови аеропортів, модернізацію аеронавігаційної системи України тощо», — відзначив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль також підкреслив, що одним з інструментів залучення додаткових інвестицій в Україну є державно-приватне партнерство. Зокрема, за підтримки міжнародних фінансових організацій було успішно реалізовано проєкти державно-приватного партнерства в портах Херсон та Ольвія.

«Ми бачимо перспективи для розширення кола проектів і залучення приватних інвесторів до будівництва доріг, лікарень, об’єктів в енергетиці та інших галузях», — резюмував Прем’єр-міністр.