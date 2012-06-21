Сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив першу в Україні державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. Метою програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Національно-патріотичне виховання – це один з головних векторів Мінмолодьспорту та взагалі всього українського суспільства. Я дуже радий, що ми вперше затвердили такий важливий документ та створимо умови для формування української громадянської ідентичності», – наголосив міністр.

Відтак досягнення мети відбудеться за чотирма пріоритетними завданнями:

♦ формування української громадянської ідентичності – здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності населення України;

♦ військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової й спеціальної державної служби;

♦ формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання – здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання;

♦ підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання.

Також Програма формує єдиний курс для всіх ЦОВВ, органів місцевого самоврядування та громадськості у сфері національно-патріотичного виховання.