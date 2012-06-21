Кабінет Міністрів затвердив план заходів з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік та показників ефективності її виконання.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це розпорядження уряд ухвалив без обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою, план містить конкретні кроки, необхідні для здійснення реформ за відповідними напрямами з метою забезпечення реалізації курсу на євроатлантичну інтеграцію України. Також він гармонізований з основними стратегічними документами держави.

Проєкт заходів з виконання Річної програми сформовано на основі пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інших держорганів, схвалених на засіданні уряду 8 лютого.

Залучені до виконання річної програми міністерства та інші державні органи мають забезпечити виконання плану у межах Держбюджету на 2021 рік та за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також регулярно інформувати громадськість про перебіг і результати виконання плану заходів.

Нагадаємо, що 11 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ “Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік”.