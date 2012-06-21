Кабінет Міністрів України затвердив Порядок улаштування засобів безперешкодного доступу осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування. Відповідний документ розробили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

«Безбар’єрність – нова суспільна норма, тому створення будь-яких фізичних перешкод забудовниками є неприйнятним. Затверджений урядом Порядок допомагає втілити конкретні заходи, що дозволяють пристосувати середовище до потреб маломобільних груп населення. Зокрема, йдеться про впровадження світового досвіду у цій сфері та стимулювання замовників будівництва до створення безперешкодного середовища», – наголосив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Зазначимо, відповідним рішенням уряду внесено зміни у Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Нагадаємо, наразі триває доопрацювання проєкту Плану заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Свої пропозиції до документа надають учасники громадських обговорень.

Розроблення проекту Плану заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на 2021-2022 роки координує Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Експертний консорціум, який сформували Центр економічного відновлення, ІСАР Єднання та ГО «Безбар’єрність», надає аналітичну та технічну підтримку міжвідомчій робочій групі при Кабінеті Міністрів для розробки Плану заходів з реалізації Нацстратегії безбар’єрності.