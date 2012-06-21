Кабінет Міністрів вніс зміни до методології розрахунку обсягу держпідтримки для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Проєкт постанови "Про затвердження методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями" розроблено з метою реалізації положень Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" в частині визначення методології, за якою здійснюється розрахунок обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту.

Загальний обсяг державної підтримки встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30% планового обсягу значних інвестицій.

Для визначення загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту має використовуватись уніфікована методологія. Це дозволить визначити форми надання державної підтримки та її розмір по періодах, що, в свою чергу, дозволить здійснити оцінку ефективності такої державної підтримки та прийняти рішення щодо можливості її надання в рамках укладання спеціального інвестиційного договору.