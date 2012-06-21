1 липня 2021 року відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Захід проводився під головуванням Прем’єр-міністр України – Дениса Шмигаля. Також у засіданні взяли участь перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко (голова Міжвідомчої робочої групи), міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представники інших міністерств, керівництво обласних, Київської міської держадміністрацій, ДК «Укроборонпром», Фонду державного майна України, Державного космічного агентства.

Під час свого виступу про стан заборгованості із виплати заробітної плати перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко зазначив: «Це соціально чутливе та економічно важливе питання є одним з пріоритетів діяльності уряду та Міністерства економіки зокрема. Воно також перебуває на персональному контролі Президента України. Саме тому наші зусилля спрямовані на побудову дієвого механізму взаємодії учасників процесу, виміром якого має стати зменшення заборгованості по заробітній платі».

Станом на 24 червня 2021 року заборгованість по заробітній платі склала понад 3,2 млрд грн. Олексій Любченко зазначив, що значну більшість боргу – 81,3% – генерують економічно активні підприємства, натомість заборгованість із заробітної плати в компаніях, які знаходяться у стадіях банкрутства, складає 18,7% від загальної заборгованості.

«Першочергово ми маємо у цьому питанні працювати саме з економічно активними підприємствами, яким необхідно розробити план заходів, графіки погашення боргів, програму з покращення фінансового стану, і відповідно, звітувати про зменшення показників із заборгованості», – зауважив Олексій Любченко.

Сума боргів на підприємствах сфери управління центральних органів виконавчої влади станом на кінець червня становить понад 1,7 млрд грн. У регіональному зрізі обсяги заборгованості збільшилися у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях, значно зменшилися у Луганській, Волинській та Чернігівській.

Під час засідання була напрацьована низка заходів та доручень міністрам, керівникам центральних органів влади, головам ОДА, КМДА.

«У разі збільшення сум боргів, мають активізуватися контролюючі та правоохоронні органи на всіх рівнях. Система державних механізмів щодо захисту трудових прав українців має працювати системно та наскрізно», - підсумував перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України.