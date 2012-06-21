Про це заявив посол КНР в Україні Фань Сяньжун на пресконференції, присвяченій 10-річчю стратегічного партнерства між Китаєм і Україною.

"Ваш шановний Президент підписав розпорядження про те, щоб надати нашим громадянам (тимчасовий - ред.) безвізовий режим. Він хоче, щоб громадяни наших країн їздили один до одного максимально зручно. Це дуже хороша ідея, тому зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною", - сказав Фань Сяньжун.

Дипломат також спрогнозував, що завдяки безвізовому режиму потік китайських туристів в Україну збільшиться.

У цьому контексті він повідомив, що до пандемії коронавірусу закордонні поїздки за рік здійснювали 150 мільйонів громадян Китаю, з них Україну відвідували всього 60 тисяч осіб. На думку дипломата, така різниця в цифрах свідчить про наявність великого потенціалу розвитку взаємного туризму.

Посол також повідомив, що обговорюється ідея про відкриття прямого авіасполучення між Києвом і Пекіном, і «це теж реально».