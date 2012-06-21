Реформа державного управління до 2025 року стала темою зустрічі представників ЗМІ під час прессніданку з головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком; першим заступником голови парламентської фракції політичної партії «Слуга народу», головою підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Олександром Корнієнком; Міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим та головою Нацагентства з питань державної служби Наталією Алюшиною. Учасники зустрічі ознайомилися з головними напрямами стратегії, паспортом реформи державного управління та індикаторами досягнення результатів.

«Першочергово слід працювати над реформою оплати праці на державній службі, адже без якісної служби будувати сервісно орієнтовану державу неможливо, над закінченням реформи центральних органів виконавчої влади, зміною законів про урядову машину для підвищення якості рішень і перетворення уряду на центральне ядро виконавчої влади», — наголосив Олег Немчінов під час обговорення стратегії, яку найближчим часом буде винесено на розгляд уряду.