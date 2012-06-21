Днями Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», відомий як законопроєкт №2194 або закон про децентралізацію. Згідно з ним, громади отримали можливість розпоряджатися землями державної та комунальної власності за межами населених пунктів. Тепер питання полягає у тому, чи зможуть громади правильно реалізувати це право.

Щодо цього міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час другого дня Всеукраїнського форуму «Україна 30.Земля» дав кілька порад, зокрема — провести повну інвентаризацію земель, які перейшли до їхнього відання, створити мапу цих земель і визначити їхнє цільове призначення, запровадити електронний архів землевпорядної документації, виставити його в мережі Інтернет і регулярно оновлювати.

Цьому має сприяти постанова «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних», ухвалена на засіданні Кабінету Міністрів 26 травня. Документ визначає склад цих даних, відповідальних за їх створення та оновлення — зокрема, органи виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо. Конкретизовано, як ці дані мають створювати, оновлювати та оприлюднювати.

В уряді запевняють, що за допомогою цієї постанови незабаром буде створено сервіси актуальних і достовірних геопросторових даних сучасного рівня, які забезпечать громадянам держави вільний та безкоштовний доступ до них. Уже зараз, за словами Романа Лещенка, портал геопросторових даних налічує близько 1000 наборів відомостей різного типу та територіального охоплення України.

Міністр розповів: «Геопортал просторових даних — це фактично живий організм, який постійно буде зростати і наповнюватися геопросторовими та метаданими країни. Нині ми внесли до геопорталу дані понад 70 територіальних громад. Ключовий момент полягає в тому, що сервіс пошуку працює в режимі реального часу. Також є аналіз перегляду метаданих, відображення використання інформації в електронному форматі. Усі сервіси будуть доступні для користувачів. У наших планах здійснити покриття всієї країни у стислі терміни».

Реалізувати право громад розпоряджатися землями державної та комунальної власності має допомогти також Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони» (законопроєкт №2195), який вже ухвалила Верховна Рада та з дня на день підпише Президент. Міністр аграрної політики радить скористатися з можливостей, які надає цей документ місцевим громадам, виставляючи земельні ділянки на аукціон з продажу права оренди.

Міністерство, зі свого боку, обіцяє інформаційну та організаційну підтримку у формуванні прозорого та ефективного ринку земель, сприяння громадам у створенні ефективного та сталого управління земельним банком, координацію зусиль інших міністерств та відомств у реалізації цієї мети.