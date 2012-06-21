В Україні продовжується нарощування темпів вакцинації, насамперед завдяки збільшенню кількості поставок вакцин від виробників, з якими Україна має домовленості та контракти. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вступній промові під час засідання уряду 9 червня.

Прем’єр-міністр підкреслив, що один із пріоритетних напрямків для співпраці з іншими державами є відновлення та активізація туристичного потоку. Так, Денис Шмигаль розповів про документи, які українці зможуть використовувати як підтвердження вакцинації для вільного перетину кордонів та подорожей.

«Перший — це Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації і використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво», — зазначив Денис Шмигаль.

Другий документ, за його словами, — так звані «ковідні сертифікати» або «імунні паспорти».

«Ковідний сертифікат» ще у стадії розроблення та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ. Орієнтовно плануємо запуск на липень. Сертифікат можна буде отримати як у паперовій формі в закладах охорони здоров’я, так і в електронній — через "Дію". Окрім того, документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19 та наявність антитіл», — зауважив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також відзначив, що всі регіони України перейшли до «зеленої зони». Водночас він закликав всіх українців дотримуватись обмежень, визначених Міністерством охорони здоров’я, та наголосив, що вакцинація й протиепідемічні заходи — це єдиний шлях подолати пандемію.