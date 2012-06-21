Союз європейських футбольних асоціацій затвердив нову гральну форму збірної України з футболу для чемпіонату Європи 2020 року, на якій зображені кордони країни, що включають Крим.

"Футболку збірної України (та решти команд) на Євро-2020 УЄФА затвердив відповідно до чинних правил екіпіровки", – повідомили в пресслужбі УЄФА.

Напередодні глава Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що Україна виступить на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року у формі з контурами кордонів країни.

"Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної та неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами", – написав він у Facebook.

За його словами, на формі також є слова популярного в країні гасла "Слава Україні!"/"Героям слава!", "яке тепер також надихатиме наших футболістів на нові перемоги".

"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників", – зазначив Павелко.

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на літо 2021 року, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.