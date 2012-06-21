Про такі амбітні плани оголосили під час засідання Ради регіонального розвитку Луганської області, на якій презентували План перспективного розвитку краю на 2019—2021 роки. Цей документ стане частиною єдиної дорожньої карти розвитку країни.
«На підконтрольній Україні території нам вдалося не лише уникнути гуманітарної катастрофи, голоду, розрухи — незмінних супутників війни. Спільними зусиллями ми заклали фундамент для подальшого економічного зростання. Країна й зокрема Луганщина повертаються до нормального життя! Це заслуга не лише влади, а кожного свідомого громадянина», — звернувся до присутніх на засіданні ради виконувач обов’язків голови Луганської ОДА Сергій Філь.
Він наголосив на необхідності позитивних змін. До плану розвитку Луганщини на найближчі три роки увійшло 990 проектів. Один із найбільш масштабних та амбітних проектів — будівництво підстанцій «Кремінська» та «Кремінська-Ювілейна», що подолає проблему «енергетичного острова» й дасть змогу поєднати енергетичну систему Луганщини з єдиною системою України. Буде забезпечено безперервний доступ промислових флагманів регіону до електроенергії.
«Розвиток інфраструктури дасть поштовх для залучення інвестицій і створення робочих місць. Ми повинні розв’язати ключові проблеми, які обмежують можливості для ведення бізнесу. Маючи сильну економіку, створимо умови для гідного життя наших людей», — зазначив Сергій Філь.
До Плану перспективного розвитку Луганської області на 2019—2021 роки ввійшли пропозиції від усіх 12 районів. Плани розвитку територій пройшли громадські обговорення, відтак громадяни самі визначили напрями розвитку своїх населених пунктів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»