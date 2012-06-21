Рік тому в одній із кав’ярень Ужгорода народилася ідея видати книжку міні-скульптурок, кількість яких у місті вже майже 40. Втілювати її в життя взялися самі автори Надія Попадюк та Ігор Ключевський з допомогою дизайнера Мар’яна Філя. Вони ж довели справу до логічного її завершення.
Книжку, яка вийшла у видавництві «Патент» і ще пахне друкарською фарбою, назвали претензійно, але, за твердженнями авторського колективу, правдиво: «Ужгород — світова столиця міні-скульптур». Кожну зі скульптурок супроводжує розповідь про реального або легендарного героя чи подію, яким вона присвячена. Щоб світлини були якнайвищої якості, оголосили конкурс у мережі. Завдяки цьому на сторінки потрапили найкращі авторські роботи.
Придбавши книжку про «світову столицю міні-скульптур», туристи зможуть користуватися картою їх розміщення в місті, адже географія цих творінь дуже широка. Тож будь-хто може спланувати особисту подорож, аби побачити усі мініатюри та сфотографувати їх.
Учасники презентації видання, яка відбулася в Ужгородській міській раді, передали вітання скульпторові Михайлові Колодку — авторові мініатюр. Видання, яке вміщує паралельно розповіді українською й англійською мовами, вже надійшло до книгарень.