Могилу, якій приблизно 78 тисяч років, виявили археологи на території сучасної Кенії. Рештки знаходилися в печері Panga ya Saidi в округлій похоронній ямі.

За інформацією Nature, щоб ідентифікувати знайдені людські кістки, вчені працювали цілий рік. В результаті, з'ясувалося, що рештки належать хлопчикові, якому на момент смерті було приблизно 2,5 – 3 роки. Дослідники дали йому ім'я Мтото. На суахілі, одній з найпоширеніших в Африці мові, це означає «дитина».

Деякі факти свідчать про те, що при похованні використовувався саван. Це дозволяє припустити, що вже в ті далекі часи у африканських племен були сформовані традиції поховання.

В Африці знайдено не так вже й багато поховань, що відносяться до кам'яного віку. В Євразії могил того часу виявлено значно більше, хоча вважається, що саме в Африці зародилося людство. Палеоантропологи пояснюють цей факт відмінністю похоронних обрядів.

Дитину поховали в житловому районі недалеко від того місця, де мешкала ця громада, що свідчить про те, наскільки тісно пов'язані життя і смерть. Тільки люди ставляться до мертвих з такою ж повагою, увагою і навіть ніжністю, як і до живих. Навіть коли ми вмираємо, ми продовжуємо бути кимось для нашої групи», – кажуть вчені.

Вид Homo sapiens вперше з'явився в Африці понад 300 000 років тому, а потім поширився по всьому світу.

Сильно розклалися кістки, знайдені в круглій ямі, були укладені в гіпс і в кінцевому підсумку доставлені в CENIEH для вивчення.

Дослідники визначили, що дитину, стать якої залишається неясним, помістили в могилу в зігнутому положенні, тіло лежало на правому боці, коліна підтягнуті до грудей.

Череп і три шийні кістки перетворилися в порожнечу, що утворилася в результаті розкладання подушки з делікатного матеріалу. Положення плечової кістки і двох ребер вказувало на те, що верхня частина тіла була обгорнута матеріалом, який швидко псується. Під час поховання тіло було теплим, його швидко засипали землею, воривши яму в печері.

«Швидше за все, це булла групова дія, можливо, з боку членів сім'ї дитини. Така поведінка, звичайно, дуже схожа на ту, яку ми нині спостерігаємо у нашого власного виду, тому ми можемо ставитися до цього дійства з великою повагою, навіть якщо дата поховання сягає 78000 років тому», – сказала співавтор дослідження Ніколь Бойвін, археолог і директор Інституту історії людства ім. Макса Планка в Німеччині.

Дитяча могила, знайдена в Кенії, дає розуміння того, як стародавні люди ховали померлих дітей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»