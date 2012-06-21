Збірна України завоювала друге золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Угорщині.

Це вже 5-та медаль України на змаганнях у цьому виді, повідомляє Sport.ua.

Переможницями в комбінації у складі української команди стали: Марина і Владислава Алєксєєви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко (запасні: Софія Мацієвська і Анна Носова). Нагадаємо, у технічній програмі українки були другими.

Раніше Марта Федіна та Анастасія Савчук посіли друге місце в технічній програмі серед дуетів. Крім того, у соло Федіна виграла золото (технічна програма) і срібло (вільна програма).