Гідроксильний радикал OH утворюється в атмосфері Землі під дією іонізуючого випромінювання. До недавнього часу вченим не вдавалося знайти його в атмосфері планет, що обертаються навколо інших зірок.

Астрономи з Трініті-коледжу в Дубліні і Університету Квінс у Белфасті вивчали екзопланету WASP-33, повідомляє портал Universe Today. Вона обертається навколо зірки HD 15082 в сузір'ї Андромеди на відстані близько 378 світлових років від Сонця.

Середня відстань від WASP-33 до її зірки – майже 39 мільйонів кілометрів. Для порівняння, середня відстань від Меркурія до Сонця – майже 58 мільйонів кілометрів. В результаті поверхня планети розпечена до 3,2 тисяч градусів C. При таких температурах хімічні речовини в атмосфері випускають випромінювання з виразними спектральними відбитками, що дозволяє астрономам виділяти їх на фоні випромінювання зірки.

За допомогою телескопа Subaru астрономи помітили в атмосфері екзопланети сліди гідроксильного радикала OH. «Це перше пряме свідчення наявності OH в атмосфері планети за межами Сонячної системи. Це показує не тільки те, що астрономи можуть виявити цю молекулу в атмосферах екзопланет, але також і те, що вони можуть почати розуміти детальну хімію планет», – пояснив один з авторів відкриття Стеванус Нугрохо з Університету Квінс.

Астрономи вважають, що в екстремальних умовах WASP-33 гідроксильний радикал утворюється при руйнуванні водяної пари. «Наука про позасонячні планети відносно нова, і ключова мета сучасної астрономії – детально вивчити атмосфери цих планет і, в кінцевому підсумку, знайти екзопланети, схожі на Землю ... Кожен вивчений зразок атмосфери ... наближає нас до цієї мети», – каже один із співавторів дослідження Ніл Гібсон.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»