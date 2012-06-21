У центральній частині Чумацького Шляху астрономи виявили незвичайну зірку, яскравість якої то гасне, то спалахує. Є ймовірність, що це подвійна зоряна система нового типу.

Зірка-гігант знаходиться майже 25000 світлових років від Землі. Дивна зірка не світила майже протягом декількох місяців, перш ніж знову з’явитися.



Як пише журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вчені назвали її «мигаючим гігантом». Вони вважають, що це новий клас подвійних зоряних систем, в яких гігантська зірка розміром у сотні разів більша за Сонце кожні кілька десятиліть затьмарюється невидимим орбітальним супутником – більш дрібнішою зіркою або великою планетою.

«Ми спостерігали темний, великий і витягнутий об'єкт, що проходить між нами і далекої зіркою, і можемо тільки припускати його походження», – йдеться в пресрелізі Кембриджського університету.

Так як зірка знаходиться в щільній ділянці Чумацького Шляху, дослідники спочатку припустили, що невідомий темний об'єкт випадково проходить перед гігантською зіркою, але моделювання показало, що це навряд чи можливо.

До речі, схожа зоряна система давно відома – гігантська зірка Епсілон Візничого частково затьмарюється величезним диском пилу кожні 27 років, але в цей момент її яскравість знижується лише наполовину. Відомі півдюжини зоряних систем, де гігантські зірки періодично затьмарюються великими непрозорими дисками.

Вчені запропонували виділити гігантські «мигаючі» зірки в окремий клас для дослідження. «Мигаючий гігант» VVV-WIT-08 був виявлений за допомогою телескопа VISTA Паранальскою обсерваторією в Чилі. Цей телескоп спостерігав зміни яскравості одного мільярда зірок протягом десяти років в інфрачервоному діапазоні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»