Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Міненерго посилює заходи з кібернетичної безпеки об’єктів енергетики. На засіданні робочої групи з розбудови системи кібернетичного захисту енергетичної інфраструктури в.о. міністра енергетики Ольга Буславець зауважила, що виробити план реформи в цьому напрямку замало –– слід прискорити реалізацію. Задля цього Міністерство співпрацює з провідними світовими фірмами у галузі цифрової трансформації та кібернетичної безпеки.

Вже затверджено урядову стратегію щодо розвитку галузевих систем кібербезпеки й відповідні нормативні акти, що базуються на рекомендаціях та нормативах Європейського союзу. Щодо самого Міністерства, то тут створено міжвідомчу робочу групу й вироблено план першочергових заходів. Він передбачає зокрема створення Проєктного офісу, який має координувати роботу у зазначеній сфері і залучати до цього міжнародну технічну допомогу. На черзі –– створення секторального центру кібернетичної безпеки.