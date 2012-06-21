У рамках навчань проводитимуться тренування фахівців в галузі захисту інформаційних систем. Навчання з кібербезпеки пройдуть в Естонії.
Найбільші щорічні світові навчання з кібербезпеки Locked Shields 2019 розпочалися сьогодні, 8 квітня, в Естонії, повідомляє прес-служба Центру кіберзахисту НАТО.
Навчання пройдуть вже в 10-й раз. У рамках Locked Shields проводитиметься тренування фахівців в галузі захисту інформаційних систем і критичної інфраструктури від кібератак. Навчання триватимуть до 12 квітня.