Понад 24 мільйони людей захворіли на коронавірусну інфекцію в Індії з початку пандемії. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, відзначаючи, що за минулу добу кількість випадків хворих на COVID-19 збільшилася на 343 тисячі.

За даними фахівців, уже понад два тижні поспіль кількість нових хворих перевищує 300 тисяч осіб на добу – більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Більше того, цей показник уже п'ять разів перевищував 400 тисяч інфікованих за добу.

Сьогодні Індія знаходиться на другому місці в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. В країні захворіло понад 24 мільйони осіб, померли – понад 262 тисячі пацієнтів. За кількістю виявлених випадків лідирує штат Махараштра.

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомляє також про зростання кількості вакцинованих. Щеплення вже зробили понад 179 мільйонів чоловік, що складає майже 13% населення країни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

