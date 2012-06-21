Понад дві тисячі людей у Індії стали жертвами широкомасштабної афери з продажу підробленої вакцини проти коронавірусу. Правоохоронці вже заарештували лікарів і медичних працівників, причетних до цієї злочинної схеми.

Під час слідства було встановлено, що у фінансовому центрі міста Мумбаї провели щонайменше 12 кампаній із вакцинування, в яких використовували підроблену вакцину. Як заявив представник поліції Мумбаї Вішал Тхакур, замість вакцини шахраї вводили людям солону воду. За його словами, близько 2,5 тисячі людей стали жертвами фейкової вакцинації. Загалом на цій оборудці її організатори заробили до 28 тисяч доларів. За словами Вішала Тхакура, поліція заарештувала лікарів, які працювали в лікарні, де виготовляли підроблені сертифікати вакцинації, і які надавали ампули з солоною водою та шприци. Нині за підозрою в шахрайстві, замаху на вбивство, злочинній змові та за іншими звинуваченнями заарештовано14 осіб.

Індійські правоохоронці почали розслідувати цю справу після того, як у кількох жертв шахрайської вакцинації виникли підозри щодо отриманих сертифікатів, і вони повідомили про це в поліцію. Один із потерпілих розповів, що жоден із вакцинованих не мав ніяких симптомів після щеплення і що платити за вакцину треба було готівкою. Ці факти викликали в нього підозру, тому він вирішив звернутися до поліції.

Друга хвиля епідемії, яка уразила Індію у квітні і тривала до червня, виявилася особливо нищівною, забравши життя десятків тисяч людей по всій країні. Після досягнення піку в травні кількість щоденних випадків почала поступово зменшуватися, послаблюючи тиск на медичну систему країни і даючи змогу владі активізувати зусилля з вакцинації. У червні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про централізовану кампанію з вакцинації, за якої переважну частину доз вакцини надаватиме центральний уряд у регіони безкоштовно. Дуже швидко в країні вдалося досягти рекордних темпів вакцинації — до 8 мільйонів щеплень на день. Нині понад 62 мільйони людей — близько 4,5% населення Індії — повністю вакциновано, повідомляє CNN.