В Індії за минулі 24 години виявлено 412 262 нових випадків COVID-19, загальна кількість тих, що заразилися з початку пандемії в країні досягло позначки в 21 077 410. Про це повідомляє місцеве міністерство охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії.

Добовий приріст нових випадків зараження в країні знову став рекордним, попередній антирекорд був встановлений 1 травня і становив 401 993. Також за останні 24 години в країні було зафіксовано 3 980 летальних випадків. Індія вже вдруге реєструє понад 400 тисяч хворих за добу – такий показник в світі досі ніде більше офіційно не відзначався.

Раніше Індія зіткнулася з небувалим поширенням коронавірусної інфекції. Країна посідає друге місце в світі після США за загальною кількістю тих, що заразилися на COVID-19 з початку пандемії. Місцеві лікарні переповнені і відчувають гостру нестачу кисню і медичних засобів. Багато держав світу направили до Індії гуманітарну допомогу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»