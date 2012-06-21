Індійські медики виявили три штами коронавірусної інфекції, які небезпечні для людей, які отримали щеплення. Це лінія B.1.617 SARS-CoV-2.

Лікарі зафіксували 63 випадки так званої проривної інфекції, коли після вакцинації людина заражається хворобою, якій повинне запобігти щеплення. Середній вік хворих склав 37 років, ні в кого з них немає супутніх захворювань, які є факторами ризику.

Серед захворілих 53 людини отримали щеплення препаратом Covaxin, а ще десять прищеплювалися Covishield. При цьому 36 пацієнтів перед хворобою отримали вже два щеплення, а решта – одне.

Нагадаємо, що у дослідженні Всеіндійського інституту медичних наук та Інституту геноміки та інтегративної біології, штами B.1.617 мають подвійну мутацію, вперше їх виявили в Індії.

На думку лікарів, саме ця лінія стала однією з причин другої хвилі коронавіирусу в країні, а зараз цей варіант вірусу поширився вже в багатьох державах. Індія знаходиться на другому місці в світі за кількістю заражень – захворіли вже понад 28,5 мільйона чоловік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»