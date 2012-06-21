У соціальній мережі Instagram з'явиться нова функція: додаток представить наклейку для сторіс, яка автоматично розшифровуватиме і транскрибуватиме текст у відео. Про це пише The Verge.

Спочатку наклейка з'явиться в англомовних країнах, пізніше її поширять на інші держави. Як заявили в компанії, функція потрібна, щоб зробити використання додатка зручнішим і доступнішим, в тому числі для людей з вадами слуху і глухих.

Користувачі зможуть налаштувати колір і стиль субтитрів, а також редагувати окремі слова, щоб виправити помилки.

Раніше Instagram представив ще одну нову функцію, що дозволяє приховувати образи. Включити функцію можна за бажанням. Якщо користувач робить це, алгоритм сервісу буде перевіряти запити, що направляються в особисті повідомлення, на образи, негативні або непристойні емодзі. Функція вже впроваджується в декількох країнах, після розробники розширять її використання для всіх користувачів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»