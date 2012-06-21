Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У місті Понтеканьяно поблизу від Салерно, у південній частині Італії, вчені виявили могилу хлопчика, похованого разом з бронзовим поясом воїна. Дитина жила в IV столітті до нашої ери і на момент смерті хлопчику було приблизно 10-12 років. Незважаючи на наявність у могилі військового атрибуту, бути солдатом хлопчик просто не міг через свій вік. Найімовірніше, пояс уособлював високий статус дитини.

Гробницю, облицьовану туфом, археологи виявили під час превентивних розкопок на місці будівництва майбутнього житлового будинку. Вперше превентивні розкопки в цьому місті археологи застосували ще в 1962 році, коли на місці будівництва нового будинку робітники натрапили на некрополь V століття до нашої ери.

Коробчаті гробниці часто зустрічаються у цьому великому некрополі. Здебільшого усипальниці робили з травертину, місцевого каменю. Кам'яні плити, що обрамляють гробницю хлопчика, це товсті прямокутні шматки сірого кампанського туфу, матеріалу, який у той час був дорогим імпортом. Покриття гробниці, яке було знайдено на місці, зроблено з трьох шматків туфу. Камені, що утворюють коробку і кришку, точно змодельовані, сторони ідеально квадратні. Могила хлопчика – 10- тисячна, розкопана в некрополі Понтеканьяно.

Все теперішнє місто стоїть на величезному стародавньому цвинтарі. Тому всі будівельні роботи розпочинають після археологічних досліджень. За 60 років таким чином ученим вдалося виявити і дослідити десять тисяч поховань.

Рештки скелета хлопчика добре збереглися від таза до ступень. На жаль, верхня частина тіла сильно постраждала, можливо, через проникнення в могилу коренів рослин, можливо, через тварин. Крім товстого бронзового пояса на талії, біля його ніг були поховані дві цілі глиняні посудини з чорною глазур'ю. В одному була їжа. Інший – дворучний винний кубок. Бронзовий пояс і кубок типові для поховань самнітської культури.

Вперше оселившись приблизно 5000 років тому в епоху енеоліту, територія Понтеканьяно була колонізована етрусками у VIII столітті до нашої ери. Етруски вели торгівлю зі своїми сусідніми грецькими колоніями. Експансія етрусків натиснула на грецькі міста і їх морські торговельні мережі, і коли греки втягнули Карфаген у війну, етруски і карфагеняни уклали союз на суші і на морі, щоб тиснути на греків разом.

Карфаген в кінцевому підсумку переміг, але не його союзник. Вплив етрусків ослаб у V столітті до нашої ери, і самніти зайняли район Салерно після того, як етруски зазнали поразки в битві від грецької колонії Куми та її італійських союзників. До кінця 4-го століття Римська республіка взяла під свій контроль більшу частину південної Італії, і етруська Аміна була замінена римським містом Пічентіа в 268 р до н.е.