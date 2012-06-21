Одну з останніх заходів з боротьби з розповсюдження коронавірусу планують скасувати в Ізраїлі. Там з 15 червня можна буде не носити маски в приміщеннях.

Таке рішення анонсував в неділю, 6 червня, міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.

«Після низки дискусій ми дійшли висновку, що в разі, якщо в найближчі дні ситуація з поширенням ковіда і відповідні показники не погіршаться, ми з 15 червня скасуємо припис про носіння масок у приміщеннях», – заявив ізраїльський міністр. Він зазначив, що один виняток збережеться – потрібно буде обов'язково носити маски в школах.

В Ізраїлі з 18 квітня дозволено не носити маски на вулиці. З цього ж дня в країні повністю запрацювала в колишньому режимі система освіти. Майже всі карантинні заходи в Ізраїлі припинили діяти з 1 червня. При цьому в Тель-Авіві зберігають обмеження на в'їзд і виїзд з країни в держави з несприятливою епідеміологічною ситуацією.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»