Кнесет (парламент Ізраїлю) затвердив новий уряд країни, сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "єш атід" Яіра Лапіда.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

У новому уряді вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет.

"60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався", – наводить видання підсумки голосування.

Видання зазначає, що приведення нового урядо до присяги покладе край тривало 12 років беззмінного правління Біньяміна Нетаньяху.

ДОВІДКА «УК»

Нафталі БЕННЕТ народився в Хайфі 25 березня 1972 року. Його батьками були емігранти зі США. Так само як Нетаньяху, він служив у спеціальному підрозділі ізраїльської армії «Сайєрет Маткаль», яке займається спеціальними операціями, зокрема звільненням заручників і захопленням людей, що вважаються ворогами Ізраїлю.

Беннета колись вважали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 роках він був головою апарату тодішнього прем'єра. Але потім вони посварилися, Беннет вийшов з «Лікуду», партії Нетаньяху, вступив у праву партію «Єврейський будинок» і в 2013 році провів її в парламент.

Після цього політик займав міністерські пости в різних складах уряду до 2019 року, поки його нинішня, тоді новостворена партія не провалилася на чергових виборах кнесету. Але вже на наступних позачергових виборах Беннет в парламент повернувся.

Беннета часто називають ультранаціоналістом, а сам він вважає себе більш правим, ніж Біньямін Нетаньяху. Він каже, що Ізраїль повинен бути національною державою євреїв, і стверджує, що в Ізраїлю є історичні права на Західний берег, Східний Єрусалим і окуповані ізраїльтянами в 1967 році сирійські Голанські висоти.

Крім того, Беннет добре говорить англійською і часто виступає в ефірі закордонних телеканалів, захищаючи політику Ізраїлю.

При цьому, як пише видання, він вміло користується можливостями ЗМІ і виступає прямолінійно, навіть грубо, і напористо. Одного разу в дебатах на одному ізраїльському телеканалі, коли депутат кнесету, араб, заявив, що євреї не мають права селитися на Західному березі, Беннет відповів: «У нас тут була єврейська державу, коли ви ще з дерев не злізли!».

Також Беннет відкидає ідею співіснування двох держав, ізраїльської і палестинської – формулу мирного врегулювання, яку підтримує більшість країн світу, в тому числі США та нинішній президент Джо Байден.

«Я не віддам ні сантиметра ізраїльської землі. Крапка», – заявив Беннет в інтерв'ю в лютому цього року. Він вважає, що Ізраїль, навпаки, повинен анексувати більшу частину Іудеї і Самарії – цим біблійним ім'ям Беннет називає Західний берег Йордану.

Беннет підтримує смертну кару для палестинських бойовиків, при тому, що в сучасному Ізраїлі смертна кара не застосовувалася ніколи, за одним винятком, коли в 1962 році ізраїльтяни повісили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»