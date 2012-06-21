Куряче яйце віком понад 1000 років виявлено в древньої вигрібній ямі в Ізраїлі. Як повідомляє Ізраїльське управління старожитностей (IAA), знахідка зроблена на території промислового комплексу візантійського періоду в сучасному місті Явне у 24 кілометрах на південь від Тель-Авіва і в декількох кілометрах від узбережжя Середземного моря.

За словами представника IAA Лі Перрі Гала, археологам відомі і більш давні фрагменти яєчної шкаралупи. Однак цілих курячих яєць практично не збереглося через крихкість оболонки.

У лабораторії IAA шкаралупа все-таки тріснула. Як зазначив Гал, всередині залишилося зовсім небагато жовтка. Вчені збираються досконально досліджувати це давнє яйце. Крім того, серед нечистот вдалося виявити колекцію кістяних ляльок ісламського періоду, які використовувалися в якості іграшок.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»