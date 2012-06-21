Від початку кампанії із вакцинування від COVID-19 наприкінці минулого року, вже понад 14мільйонів канадців отримали як мінімум одну дозу щеплення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, вже 14 771 261 канадців отримали бодай одну дозу щеплення від COVID-19, що становить 38,87% від загальної кількості населення країни.

Водночас, повний курс із двох доз отримали лише 1 252 998 канадців тобто 3,30% загального населення.

Зважаючи на те, що в Канаді від самого початку до вакцинування від COVID-19 застосовується принцип пріоритетності на основі уразливості, деякі категорії населення отримали доступ до щеплень значно раніше за інші. Так, понад 90% канадців, старших 80 років, вже отримали бодай одну дозу, як і майже 89% людей, старших за 70 років.

Зауважимо, що протягом останніх тижнів темп кампанії із вакцинування населення у Канаді суттєво зріс й щодня щеплення отримують понад 350 тисяч осіб.

Тим не менш кількість нових випадків інфікування у країні залишається високою. Найбільш населена провінція Онтаріо цього тижня продовжила суворий карантин до початку червня, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії у Канаді перевищила 1,3 мільйона осіб.