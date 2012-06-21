Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У ці липневі дні робітники «АМК РЕМ-БУД» у межах Програми Президента України «Велике будівництво» швидко і якісно лагодять дороги між низкою сільських населених пунктів Охтирського району на Сумщині.

Зокрема, завершуються роботи на дорозі загального користування місцевого значення, що з’єднує Велику Писраївку та Попівку і яка давно потребувала ремонту.

Спеціалісти компанії холодним способом фрезерували покриття, вирівняли нижній шар, використавши суміш С-7 із щебня та піску, вклали верхній асфальтобетонний шар із дрібнозернистої суміші. Водночас облаштовуються узбіччя дороги.

Разом з тим триває ремонт автомобільної дороги між населеними пунктами Кириківка, Мирне та Сонячне загальною протяжністю 3,5 кілометра.

Тут також ретельно дотримують всі технологічні вимоги укладання покриття, аби дорога слугувала десятки років.

Аби з роботою впоратися у визначені терміни, ремонтники працюють навіть у вихідні і окремі святкові дні. Всі об’єкти лагодяться на замовлення ДП «Дороги Сумщини».