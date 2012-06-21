Коефіцієнт виявлення випадків захворювання COVID-19 в Україні відповідає рівню, рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабміну, передає Укрінформ.
"Коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівню 5%. Таким чином, станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом'якшення протиепідемічних обмежень", - сказав Шмигаль.
Водночас він наголосив, що Україна повинна бути готовою до будь-якого сценарію розвитку епідемії. Шмигаль очікує, що період спаду захворюваності буде використаний для підготовки системи охорони здоров'я до потенційної нової хвилі коронавірусної інфекції.