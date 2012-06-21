В Україні на початок 2021 року нараховується близько 70 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом на початок цього року маємо близько 70 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З них у сімейних формах виховання виховувується 64 тисячі дітей, тобто 92 відсотки. Щороку набуває статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, в середньому 10 тисяч дітей", - сказала Лазебна.

Вона зазначила, що найпоширеніша форма влаштування таких дітей - це опіка в сім'ях родичів, потім йдуть прийомні сім'ї, а далі дитячі будинки сімейному типу. За її словами, з державного бюджету виділяється субвенція місцевій владі на придбання чи будівництво будинків сімейного типу та забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Лазебна додала, що на сьогодні держава підтримує доходи більше 2 млн сімей через 10 видів адресної державної соціальної допомоги.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вніс зміни до деяких постанов для посилення соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.