Укрзалізниця планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів, що курсують на маршрутах класу Інтерсіті+.
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.
«Завдання уряду на наступні 5 років — збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах. Таким чином, ми вдвічі збільшимо парк цих поїздів та зможемо запропонувати нашим клієнтам кращий сервіс», — сказав Кравцов.
Він також зазначив, що Укрзалізниця «встановила рекорд» з виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів.
«Ми змогли модернізувати близько 200 пасажирських вагонів, це рекорд за останні 7 років. Цього року ми плануємо таким ремонтом оновити близько 40 вагонів. Крім того, до кінця року ми отримаємо перший вироблений в Україні дизель-поїзд, котрий плануємо поставити на маршрут до аеропорту «Бориспіль», — додав голова правління.