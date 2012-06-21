В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, усі області наразі перебувають у «жовтій» зоні. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Продовжує знижуватися також кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

«Цими вихідними у Києві, Львові та Одесі розпочалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через додаток «Дія». На спортивних об’єктах, стадіонах, спорткомплексах були організовані пункти щеплення. У суботу було вакциновано дев'ять тисяч осіб і понад 6100 – у неділю. Це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику», – повідомив Главі держави очільник уряду.

Володимир Зеленський дав доручення проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував Президента про плани з вакцинації населення.

Також на нараді зазначили, що на виконання указу Глави держави 30 травня до Індії була направлена гуманітарна допомога: кисневі концентратори та апарати ШВЛ.