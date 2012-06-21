Відучора в Україні розпочато осінній призов на строкову військову службу. До кінця року, а призовна кампанія триватиме до 31 грудня, планують призвати 15,2 тисячі громадян. До лав Збройних сил України передбачено залучити дев’ять тисяч чоловік, Нацгвардію мають поповнити 4,4 тисячі, до Державної прикордонної служби планують призвати тисячу юнаків, до Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб.
Призовний вік в Україні встановлено в межах 20—27 років. Строк служби становить 18 місяців. А ті, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста), служитимуть лише 12 місяців. За усталеною практикою військовослужбовців строкової служби для виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил командування не залучає.
Після отримання повістки призовник має з’явитися до військового комісаріату, нагадує УНІАН. За невиконання військового обов’язку порушнику загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність: від штрафу розміром 5—7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян аж до обмеження волі строком до трьох років.