З 1 липня 2021 року набуває чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який скасовує дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Відповідна норма міститься у прикінцевих положеннях закону.

Згідно з документом, з 1 липня 2021 року і до 1 січня 2024 року купувати землі сільгосппризначення зможуть тільки фізичні особи-громадяни України. У перші два роки з дня, коли закон набуде чинності, одна фізособа зможе придбати лише 100 га землі.

Якщо площа придбаної ділянки перевищить зазначені граничні розміри, вона конфіскується за рішенням суду. Позов про конфіскацію земельної ділянки може подати орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах.

Розрахунок за покупку ділянок відбуватиметься тільки в безготівковій формі. Ціна ділянок землі сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їхньої нормативної грошової оцінки (така норма діятиме до 1 січня 2030 року). У разі відсутності у покупця землі документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за які купується ділянка, її продаж буде заборонено.

Придбати можна буде лише приватні ділянки. Землі сільгосппризначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

З 1 січня 2024 року купувати сільськогосподарські землі дозволять українським юридичним особам, які створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава чи територіальні громади. Але юрособи не зможуть концентрувати більше 10 тисяч га. Банки зможуть стати власниками земельних ділянок лише, коли ці ділянки будуть стягнені як застава за кредитом. Але навіть після цього такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом двох років.

Не зможуть отримати дозвіл на придбання земель сільгосппризначення юридичні особи, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника або бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах.

Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливим лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Але юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, заборонятиметься купувати українські землі навіть за умови проведення референдуму.

Не зможуть придбати земельні ділянки й ті юридичні особи, які перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, що включені Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Будь-які іноземні громадяни навіть після референдуму не зможуть придбати земельну ділянку, якщо вона розташована ближче ніж за 50 км від державного кордону України.