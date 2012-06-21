Особи, які перехворіли на COVID-19, згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики також мають пройти повний цикл вакцинації.

Про це повідомив речник Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ.

«Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози. Якщо людина перехворіла на коронавірус, це не є протипоказом вакцинуватися. Рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) каже, що можна відтермінувати вакцинацію на півроку в умовах дефіциту вакцини тим особам, які перехворіли на COVID-19. Проте ви можете щепитися від коронавірусу вже за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19», – сказав речник.

У МОЗ нагадали, що нині розпочинається вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися. Вакцинувати будуть препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Друга доза цієї вакцини передбачена через 21 день після введення першої. Тому працівникам варто спланувати свої відпустки з урахуванням інтервалу між введенням першої та другої доз вакцини.