В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 за всіма показниками. Про це на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко, або 36%.

«Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. «Червоних» зон не залишилося. Вісім областей перебувають у «помаранчевій» зоні. Решта – у «жовтій», проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули», – наголосив очільник уряду.

У зв’язку з цим громадян закликають і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що 9 травня в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Окремо він торкнувся теми вакцинації від грипу восени 2021 року, запропонувавши придбати для основних груп ризику орієнтовано 2,5 млн доз вакцин.

«Я хотів би отримати всебічну стратегію щодо програми вакцинації в Україні. Мова не лише про COVID-19, а й про інші необхідні щеплення», – сказав Володимир Зеленський, реагуючи на цю пропозицію міністра.

Президент також наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин.

«Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію», – зазначив він.

Глава держави окремо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

Також на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток «Дія». Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисячі.

Крім того, розглядалося питання щодо впровадження електронних лікарняних, яке розпочнеться з 1 червня 2021 року в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року.

Ведеться робота щодо імплементації «ковідних паспортів». Україна очікує на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.