В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 2 136 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 6 869 осіб, померли 109 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 260 осіб; летальних випадків - 109; одужали 6 869 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

Днем раніше, 16 травня, повідомлялося про 3 620 нових випадків інфікування COVID-19, 15 травня зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування COVID-19, 14 травня було 7 562 нових випадки інфікування COVID-19, 13 травня повідомлялося про 6 813 нових інфікованих коронавірусом, 12 травня зафіксовано 4 538 нових випадків інфікування COVID-19, 11 травня було зафіксовано 2 208 нових випадків, 10 травня повідомлялося про 2 817 нових інфікованих коронавірусом, 9 травня було зафіксовано 5 372 нових випадків інфікування COVID-19, 8 травня було 8 710 нових випадків інфікування COVID-19.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок понеділка становила 2 156 000 людей, 48 184 пацієнти померли, 1 864 593 людини одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) і Одеській (134) областях.

За добу 16 травня 2021 року в Україні прищеплені 2 230 осіб, 940 160 осіб щеплені від початку вакцинальної кампанії. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) 18 394 людини (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).