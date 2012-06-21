В Україні сьогодні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, Верховна Рада схвалила відповідний проєкт постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету Міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня, заявив, що внаслідок російської агресії на сході України загинули 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а сотні отримали поранення.