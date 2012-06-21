В Україні реалізуються важливі реформи у різних сферах, яких країна чекала багато років і про необхідність яких попередні представники влади лише говорили. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном зустрічі з представниками ЗМІ у Києві.

«Важливо не говорити про Антикорупційний суд, а його запровадити, і він повинен працювати. Саме це було зроблено за мою каденцію. Раніше його не існувало», – сказав Глава держави.

Також Президент зазначив, що в Україні розпочалася реалізація земельної реформи, про необхідність якої говорили впродовж 30 років незалежності, але за попередньої влади вона так і не була впроваджена.

«Проголосовано 11 нових законопроектів, і 12-й зараз закінчують розглядати. Це велика реформа в Україні», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував, що Верховна Рада ухвалила низку інших важливих документів, на які країна чекала роками. Зокрема, це закони про внутрішній водний транспорт та про функціонування банківської системи.

Крім того, триває конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного Суду, який скасував низку антикорупційних законодавчих норм і через це втратив довіру суспільства.

«Багато всього зроблено. Тому ніякого «відкату назад». Я йду тільки вперед», – запевнив Глава держави.

Зі свого боку Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості забезпечення функціонування антикорупційної системи в Україні.

«Боротьба з корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя – від послуг, на які він покладається, та можливостей, якими він користується», – зазначив Ентоні Блінкен.

Держсекретар повідомив, що під час зустрічі з Президентом України обговорили питання, які стосуються корпоративного управління, зокрема у НАК «Нафтогаз України», незалежності антикорупційних органів, реформування судової влади та Служби безпеки України.

«Перед Україною стоять два виклики: один ззовні, від Росії. Крім того, є загроза зсередини – це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу. Ці два елементи взаємопов’язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свій інтерес проти інтересів українського народу», – констатував Ентоні Блінкен.

Держсекретар США відзначив суттєвий прогрес України в ухваленні законів, що забезпечують реалізацію земельної реформи, скасування депутатської недоторканності, прийняття закону щодо відповідальності за недостовірне декларування доходів тощо.

«Закони дуже важливі, але не менш важливе їхнє виконання. Те, що ми чули, – український народ хоче бачити не тільки прийняття законів, а й їхнє виконання, що включає боротьбу з корупцією», – наголосив Ентоні Блінкен.