За добу в Україні проведено понад 73 тисяч щеплень від COVID-19.

Про це повідомляється на порталі Міністерства охорони здоров'я "Вакцинація від COVID-19".

"За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 73 234 особи. З них вакциновано першою дозою – 25 552 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 74 682 особи. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2 998 614 щеплень. Вакциновано – 2 100 540 осіб, з них отримали першу дозу – 2 100 538, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 898 076 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 5 липня 2021 року було зроблено на 48 871 щеплення більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 481 мобільної бригади з імунізації, 1 128 пунктів щеплення і 7 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за 5 липня проведено у м. Києві – 14 861 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 400 107 щеплень.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, людей віком від 60 років, маломобільних громадян, соціальних працівників та освітян, військовослужбовців та співробітників структур державної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівників критичної інфраструктури, засуджених та ув’язнених, персонал слідчих ізоляторів та місць позбавлення волі. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

До України прибули також 1, 913 млн доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Вакцина CoronaVac рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року. 200 тисяч доз цієї вакцини ще перебувають на лабораторному контролі у Міністерстві охорони здоров’я України.

Україна отримала ще й 1 064 700 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX. Також, до України прибуло вже 500 760 доз вакцини від Pfizer, закуплених за державний кошт. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.

3 червня 2021 року Україна отримала 705 600 доз вакцини AstraZeneca, виробленої у ЄС. Поставка здійснена в рамках глобальної ініціативи COVAX. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні її зареєстрували 1 червня 2021 року.