4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.
Про це повідомляє Максим Степанов у Facebook.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 999 осіб; летальних випадків – 285; одужало – 17 751 особа; здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 160 095 осіб; одужало – 1 882 344 особи; летальних випадків – 48 469; проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.