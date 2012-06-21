В Україні за добу зафіксували 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Із них 36 дітей і 33 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
Упродовж доби 439 осіб госпіталізували, а одужали 1 197 громадян. Летальних випадків було 33.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 236 497 осіб, 2 169 584 людини одужали. Зафіксовано 52 424 летальних випадки.