За минулу добу в Україні зареєстровано 354 нових випадків COVID-19, серед них 28 – діти, 61 медичний працівник. Було проведено 8568 ПЛР–тестувань.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 112 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 16. 323 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій області – 54, Києві – 51, Волинській області – 41.
Загалом, за час пандемії на коронавірус захворіло 19230 людей, з них 1376 – діти, 3757 медичних працівників. Одужало 5955 особи, померло – 564.
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«Урядового кур’єра»