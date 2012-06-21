Станом на 19 червня 2021 року в Україні зробили 2 056 499 щеплень проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали – 1 700 709 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 355 790 осіб.

Найбільше вакциновано людей віком 20 – 39 років (серед пріоритетних груп) – 539 869. Жінок щеплено на 7,7% більше, ніж чоловіків.

Лідерами за кількістю вакцинацій є місто Київ, Дніпропетровська та Київська області.

Щеплення здійснюють силами мобільних бригад та в пунктах вакцинації, кількість яких постійно зростає відповідно до збільшення кількості вакцини. З 29 травня 2021 року в містах по всій країні почали запускати центри масової вакцинації, які працюють на вихідних та щеплюють людей, які записалися до листа очікування вакцинації через сайт чи додаток “Дія”.

Це призвело до значного зростання темпів вакцинації. Так, на початку кампанії в лютому-березні в середньому здійснювали менше ніж 50 тис. щеплень на тиждень, тоді як в червні ця цифра збільшилася до понад 325 тис.

Наразі в Україні працює близько 700 мобільних бригад та готово понад 3 тис. пунктів щеплень та більш ніж 75 центрів масової вакцинації. Їхня кількість продовжує зростати. Вакцини для того, щоб не збавляти обертів, достатньо.

Зараз використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer, CoronaVac/Sinovac. Станом на 18 червня, на національних та регіональних складах зараз знаходиться близько 2,5 млн доз вакцин різних виробників.

Нагадаємо, що вакцинальна кампанія в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року після прибуття першої партії вакцин. Вона відбувається поетапно, спочатку щеплюють тих, хто перебуває у найвищій зоні ризику захворіти чи важко перенести COVID-19, а також тих, від кого щодня залежить робота країни.

Зараз вакцинують пріоритетні групи 1—4 етапів, як-от медики, люди віком від 60 років, маломобільні громадяни, соціальні працівники та освітяни, військовослужбовці та співробітники структур державної безпеки, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівники критичної інфраструктури, засуджені та ув’язнені, персонал слідчих ізоляторів та місць позбавлення волі.