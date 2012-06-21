В Україні знижується динаміка захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це йшлося під час селекторної наради, яка відбулася в Офісі Президента.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що за минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужало.

«Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч», – зазначив очільник уряду.

В Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зроблено понад 2 мільйони щеплень.

«Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес», – сказав Денис Шмигаль.

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 «Дельта». За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза. Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам «Дельта».