Президент України Володимир Зеленський під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука» підписав Указ № 217/2021 «Питання проекту «Президентський університет».

Документ дає старт ініційованому Володимиром Зеленським проекту Президентського університету, який має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів сучасного мінливого світу.

«Це – заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках – напрямках сьогодення і завтрашніх викликів», – розповів Володимир Зеленський під час підписання указу.

Передбачається, що освітній процес у Президентському університеті будуватиметься на основі спеціальностей, які становлять основу 6-го технологічного укладу, формують науково-технічний прогрес та дають змогу підготувати професіоналів найвищого рівня. Це інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології, біотехнології та науки про здоров’я, глобалізація та міжнародні комунікації.

Крім надання професійних знань, університет забезпечуватиме збалансований розвиток студента як особистості, здатної впроваджувати власні науково-технічні розробки та підприємницькі ініціативи.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямків по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

До викладання в університеті запрошуватимуть найкращих українських фахівців; застосовуватимуться найсучасніші методики викладання (ключовий принцип: 30% теорії та 70% практики). Також до навчального процесу будуть залучені іноземні викладачі та експерти.

Планується впровадження гарантованого працевлаштування випускників університету, зокрема в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади.

Держава та партнери університету гарантуватимуть студентам національне та міжнародне стажування. Буде передбачена можливість компенсації вартості навчання з боку роботодавця.

Університет, держава та партнерський бізнес забезпечать студентам реалізацію власних наукових розробок та їх подальшу комерціалізацію.

«Наша мета – це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які будуть навчатися безкоштовно, а потім працювати в державі. Працювати – тут, реалізовуватись – тут, в Україні, на благо нашої держави, на захист кожного українця», – наголосив Володимир Зеленський.