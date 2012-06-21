Спостерігаємо збільшення зацікавленості до України з боку великих інвесторів – маємо 15 заявок на понад 1 млрд доларів США, – Денис Шмигаль

Внаслідок ухвалення закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями спостерігається збільшення зацікавленості до України з боку великих інвесторів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду 19 травня.

Прем’єр-міністр нагадав, що в грудні 2020 року за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, був ухвалений важливий закон, який передбачає низку стимулів для інвесторів в українську економіку. А в лютому 2021 року уряд уповноважив UkraineInvest здійснювати супровід інвесторів зі значними інвестиціями.

«Лише за три місяці роботи до урядового Офісу із залучення та підтримки інвестицій надійшло вже 15 заявок на загальну суму понад 1 мільярд доларів інвестицій», — відзначив Денис Шмигаль.

Під час засідання Кабінету Міністрів було затверджено вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

За словами Прем’єр-міністра, у цьому документі інвестор зазначатиме інформацію про результати аналізу соціально-економічних показників проекту та оцінку його соціального ефекту, фінансовий аналіз проекту, загальний обсяг державної підтримки, термін та етапи реалізації проекту та інше.

Затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями, як зазначив Денис Шмигаль, дасть змогу запустити механізм так званих «інвестиційних нянь».